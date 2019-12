© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Betis Siviglia sogna Mauricio Pochettino per la panchina. Come riporta As, il club biancoverde nei giorni passati avrebbe infatti contattato l'ex tecnico del Tottenham per sostituire mister Rubi. Un tentativo andato a vuoto a causa delle perplessità dell'argentino, che potrebbe però tornare di moda qualora Fekir e compagni dovessero perdere nuovamente il passo in campionato nelle prossime giornate.