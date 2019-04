Betis, contestazione dei tifosi contro Setien: "Via dal Villamarin"

© foto di J.M.Colomo

Quique Setien festeggia oggi le cinquecento panchine da professionista. Ma il tecnico del Betis è al centro di una pesante contestazione da parte della tifoseria andalusa, che ha preso di mira la squadra e l'allenatore per le ultime prestazioni tutt'altro che positive. Così, prima della sfida contro l'Espanyol, alcuni ultras della formazione di Siviglia hanno esposto uno striscione contro Setien, che recitava: "Setien, tu e il tuo ego via dal Villamarin". Neanche la dirigenza è stata risparmiata: "Dirigenti e allenatore non rispettano il club". La contestazione è proseguita anche all'interno dello stadio, con cori prima e durante la partita ancora in corso.