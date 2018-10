Betis-Dudelange, gli spagnoli non si fidano: titolari in campo in Europa

Dorados, Maradona si presenta: "Non sono venuto qui per vacanza"

Emirati Arabi, Zaccheroni non convince: può arrivare Rui Faria

Weah di nuovo in campo: a 51 anni gioca in amichevole con la Nazionale

Del Bosque 'sposta' Bolt in difesa: "Dovrebbe coprire tutta la fascia"

Perla di Ibrahimovic in MLS: magia contro Toronto e gol numero 500

Pellè protagonista in Cina: trascina lo Shandong con un gol e un assist

Sneijder, incidente d'auto in Qatar: l'Al-Gharafa lo ritrae col collare

Aston Villa, McCormack torna in Australia: c'è il Mariners

Gabon, come ct il padre di Aubameyang in coppia con Cousin

Senegal, 23 convocati per la doppia sfida al Sudan: ci sono 4 italiani

Miami FC, Beckham sogna Zizou in panchina. E pure un mercato XL

Sampaoli, dopo il disastro nuova vita in Arabia: l'Al-Ittihad lo aspetta

Lippi: "A gennaio termina la mia esperienza in Cina, torno a casa"

Zeman in Marocco? Il Far Rabat pensa al suo ingaggio

USA, idea José Mourinho per la nazionale a stelle e strisce

Beckham vuole Falcao a Miami. Contatti per il bomber del Monaco

Costa D'Avorio, niente Nazionale per Gervinho. Out anche Touré

