© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il suo trasferimento al Betis Siviglia, Nabil Fekir attraverso Twitter ha salutato il Lione e i suoi vecchi tifosi: "Mi lascio alle spalle l'Olympique Lione con molta emozione, il club della città dove sono nato e che mi ha visto crescere, il mio club di allenamento", ha ammesso il franco-algerino in una lunga lettera in cui ha ringraziato allenatore, staff e preparatori e poi e "in particolare" anche il presidente Jean Michel Aulas che ''è sempre stato a dispozione e mi ha supportato".