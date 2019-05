Betis, Guardado giura fedeltà: "Non ho intenzione di andar via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrés Guardado continuerà a giocare tra le file del Betis Siviglia. L'ha ammesso lo stesso centrocampista messicano che, una volta lasciata la Spagna per raggiungere il ritiro della sua nazionale, ha dichiarato: "Sto benissimo al Siviglia, ho un contratto col Betis e non ho intenzione di andare via".

Intesa fino al 2020. L'ex Valencia e PSV Eindhoven ha un accordo valido per un'altra stagione, gioca in biancoverde dal 2017 ed è possibile che nei prossimi mesi firmi un rinnovo a vita con il sodalizio che gioca allo stadio Benito Villamarín. Nell'ultima stagione, il classe '86 ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni.