Betis, Guardado: "Non pensiamo di aver già fatto goleade al Dudelange"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andres Guardado del Betis ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Dudelange. "Abbiamo tanta voglia di far bene, di sfruttare il lavoro della scorsa stagione anche in Europa. E' un gruppo importante con Olympiacos e Milan: noi vogliamo sfruttare il nostro ambiente, il Villamarin è sempre grandioso. Domani servirà concentrazione, come in ogni gara. Non dobbiamo scendere in campo pensando di goleare il Dudelange, è una gara rischiosa".