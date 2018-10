© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha giocato dal 2013 al 2015 alla Fiorentina, per poi tornare a casa e vestire la maglia del Betis Siviglia in attesa di appendere gli scarpini al chiodo. Joaquín (37), nel 2006, prima di trasferirsi al Valencia è stato a un passo dal Chelsea di José Mourinho. Lo svela il padre del calciatore, attraverso un'intervista concessa a El Español: "C'era la firma col Chelsea, al Betis sarebbero finiti 36 milioni di euro più altri tre milioni per un'amichevole. Inoltre, era pronto un contratto da sei milioni di euro a stagione per Joaquín, che avrebbe dovuto legarsi ai blues con un quinquennale. Lui era a Madrid, l'ho chiamato per fargli prendere il primo aereo per Siviglia così da firmare il contratto. Avrebbe potuto guadagnare una fortuna, ma non ha mai cambiato club per soldi", le parole del padre di Joaquín che ha poi svelato l'intenzione di restare in Spagna di suo figlio. Poche settimane dopo, infatti, fu definito l'affare col Valencia.