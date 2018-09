Betis, il presidente Haro: "Il Milan? Pensiamo a vincere con l'Olympiacos"

© foto di J.M.Colomo

Angel Haro, presidente del Betis Siviglia, inserito nel girone di Europa League del Milan, parla prima della partenza del club biancoverde alla volta di Atene per affrontare l'Olympiacos. "Tornare in Europa è bello, sintomatico di un'importante crescita sportiva del nostro progetto. Ora giochiamo, gara dopo gara, con la stessa umilità ma daremo tutto per fare bene. Abbiamo sensazioni positive: il tema del gol è sotto gli occhi di tutti ma non ci preoccupa più di tanto. L'Olympiacos? E' vero che siamo da cinque anni senza Europa ma i nostri ragazzi hanno esperienza in queste competizioni. Se supereremo il gruppo? Vogliamo chiaramente andare avanti il più possibile, ma ora avanti, gara dopo gara. Il Milan? E' una partita di grande fascino, già in Grecia saranno in 1000 e tiferanno per 10000 perché conosciamo i beticos e la loro passione. Però pensiamo all'Olympiacos, poi ci sarà tempo per il Milan e per le altre".