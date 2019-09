© foto di Giacomo Morini

Joaquin, leader del Betis, ha commentato con grande amarezza l'1-5 patito sul campo del Villarreal: "Eravamo partiti bene. Abbiamo preso gol, poi siamo stati bravi a reagire e pareggiare. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma il rigore del Villarreal ha cambiato tutto. Secondo me non c'era, è stato quello a penalizzarci. Il VAR, in generale, ci ha penalizzati parecchio stasera". Lo riporta Estadio Deportivo.