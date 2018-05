Betis, Joaquin: "Europa bella ricompensa. Farò un video in tanga"

© foto di Giacomo Morini

Il capitano del Betis Joaquin Sanchez, intervistato da Cadena COPE, ha celebrato così il ritorno in Europa dei biancoverdi: "Dopo tanti sacrifici è arrivata la ricompensa, dobbiamo goderci questo momento. La stagione però non è terminata, restano ancora tre partite e dobbiamo consolidare il nostro quinto posto". Non manca poi una battuta sul video ormai virale in cui l'ex Fiorentina imitava cantando e ballando Jennifer Lopez: "Il prossimo video lo farò in tanga".

Questo il suddetto video.