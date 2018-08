Betis, l'ex Benevento Tosca ai saluti: nuovo prestito al PAOK

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il prestito al Benevento, in estate Alin Tosca è tornato al Real Betis, ma è considerato come un esubero. Ma - riferisce Marca - è tutto fatto per il suo passaggio al PAOK. Il difensore rumeno è pronto a sbarcare in Grecia in prestito, di fatto si attende soltanto l'ufficialità. Che chiarirà se nell'accordo ci sarà o meno il diritto di riscatto.