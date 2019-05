Betis, Lo Celso può già partire. Su di lui Tottenham ed Everton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse settimane il Betis Siviglia ha riscattato il centrocampista Giovani Lo Celso dal PSG, con l'argentino che ha firmato con gli andalusi fino al 2023. La sua permanenza in Spagna però potrebbe durare poco, visto che secondo il The Sun su di lui si stanno muoveno Tottenham ed Everton. Entrambi i club potrebbero decidere di investire una cifra importante per il suo cartellino, anche se difficilmente arriveranno alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro.