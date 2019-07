© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È corsa a due per il talentuoso terzino sinistro del Betis Siviglia, Junior Firpo. Secondo le informazioni riportate da Mundo Deportivo, Liverpool e Barcellona si contendono il nazionale Under-21 spagnolo: il club catalano potrebbe offrire in prestito il diciannovenne Juan Miranda come parziale contopartita.