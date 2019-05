Come scrive Estadio Deportivo, tra gli obiettivi del Real Betis di Siviglia per la prossima stagione ci sarebbe anche Jonathan Calleri. Attaccante argentino classe '93, in passato era stato accostato anche a squadre italiane, anche se non è mai approdato nello Stivale. In questa stagione ha giocato in prestito nell'Alaves, ma il gruppo di investitori che opera dietro al Deportivo Maldonado - società paraguayana che ne detiene il cartellino - stavolta vorrebbe monetizzare con almeno 20 milioni. Cifra che però i bianco-verdi non hanno assolutamente intenzione di spendere. Gli andalusi cercano dunque una formula ideale per arrivare al calciatore.