© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche ore dopo il suo addio al calcio giocato, spunta già una pista per il futuro da allenatore di Xavi Hernandez. Come riporta Sport, infatti, il Betis avrebbe sondato il terreno con l'ex calciatore del Barcellona, convinto che si tratterebbe del miglior sostituto possibile per il deludente Quique Setien. Per Xavi, oggi alla guida delle giovanili dell'Al-Sadd, potrebbe così prospettarsi un clamoroso e improvviso ritorno nella Liga a partire dalla prossima stagione.