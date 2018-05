Betis, Quique Setien chiama Boateng. L'ex Milan può tornare in Liga

Kevin-Prince Boateng potrebbe tornare in Liga. Dopo l'ottima esperienza al Las Palmas, l'ex Milan finisce nel mirino del Betis. Lo riporta AS. Il ghanese, 31 anni, ritroverebbe Quique Setién che lo ha rivitalizzato proprio nell'esperienza alle isole Canarie. Attualmente Boateng è in forza all'Eintracht Francoforte, segnando 6 reti in 29 partite di Bundesliga e con l'obiettivo della Coppa di Germania, con la squadra che giocherà la finale contro il Bayern.