Betis, Rafinha ora è più vicino: prestito con obbligo dal Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha pensato di riportarlo in Italia quest'estate, ma Rafinha è rimasto in Spagna, al Barcellona. Almeno per il momento. Secondo l'emittente radiofonica spagnola RAC1, si è riaperta la trattativa con il Real Betis, che già qualche settimana fa ha provato a strapparlo ai blaugrana. Sembra esserci un'apertura da parte del club andaluso a fare uno sforzo economico e la formula giusta, quella che al Camp Nou potrebbero accettare, è quella del prestito con obbligo di riscatto ad una cifra elevata.