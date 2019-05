Betis, rifiutata offerta da 60 milioni del Tottenham per Lo Celso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Betis Siviglia, spiega Diario de Sevilla, ha rifiutato nei giorni scorsi una offerta da 60 milioni di euro del Tottenham per Giovani Lo Celso, centrocampista argentino riscattato nelle scorse settimane dal PSG. Gli Spurs avrebbero individuato nel giocatore il sostituto ideale per il partente Eriksen, ma il club andaluso ha per il momento rifiutato con l'idea di alzare ulteriormente il prezzo.