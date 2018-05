Betis, Rodrigo Battaglia sarà il sostituto di Fabian Ruiz

“Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando...

Gazzetta di Reggio: "Reggiana autoritaria batte Siena in rimonta"

Catania, tre club di A a Salò per Bogdan

Vicenza, Renzo Rosso si aggiudica l'asta per il club

"Pataca sì, coglione no", Grassi del Rimini risponde a Sundas

Catania, per Barisic si muovono Padova, Perugia e Salernitana

Vicenza, svincolo d'ufficio per otto giocatori

R. Fondi, in dubbio la conferma di Luiso: diversi gli scenari per il tecnico

Vizzino: "Complimenti al Potenza, i tifosi l'arma in più"

Vicenza, l'ex ds Zocchi: "Il Santarcangelo andrebbe riammesso in C"

Giana Erminio, Bertarelli: "Anno zero, cambiamenti importanti"

Giacomelli dopo lo svincolo: "Fosse per me resterei a vita a Vicenza"

Tris di richieste dalla Serie C per il classe '96 Lamesta

Renate, spunta anche Rossitto per la panchina

Reggina, tre richieste per Provenzano

Matera, contatti con Roselli per sostituire Auteri

Continuano le voci intorno a Fabian Ruiz , centrocampista del Betis Siviglia in procinto di trasferirsi a Napoli. Secondo Estadio Deportivo , il club andaluso avrebbe trovato il sostituto: Rodrigo Battaglia , giocatore in forza allo Sporting Lisbona.

