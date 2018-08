Betis scatenato: sta per firmare Lo Celso del PSG. È già in città

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Betis Siviglia è stata una delle squadre più attive a livello di calciomercato in suolo spagnolo, con acquisti di qualità. La società andalusa ne sta poi per mettere a segno un altro, di ottimo livello: si tratta di Giovani Lo Celso, talentuoso centrocampista del PSG che, come si apprende da un video pubblicato dai colleghi di Deportes Cope Sevilla, è appena sbarcato nella città dell'Andalusia dove firmerà poi il contratto con la società bianco-verde. Ecco il video che testimonia il suo arrivo: