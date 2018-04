Betis, Setién: "Siamo in un buon momento di forma"

© foto di J.M.Colomo

Quique Setién, allenatore del Betis, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Eibar (2-0 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca: Se ci atteniamo ai risultati, siamo in un buon momento. Stiamo avendo anche fortuna, che ci permette di vincere alcune partite, come contro il Getafe. L'Eibar non è facile da affrontare. Siamo in un buon momento".