Betis, Setién: "Conosciamo la nostra forza, bella vittoria col Barça"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Quique Setién, tecnico del Betis, ha analizzato così la vittoria per 4-3 al 'Camp Nou' contro il Barcellona: "Sapevamo che avremmo sofferto come qualunque squadra in questo stadio, ma siamo anche consapevoli della nostra forza e di avere una grande personalità. E solo con questa potevamo giocar bene e gestire il pallone. Nei primi minuti il Barça è andato forte, poi abbiamo dominato creando tante occasioni. Stiamo cercando di consolidare un'idea di gioco che a volte va bene, altre meno. Oggi siamo stati bravi, è una bella vittoria".