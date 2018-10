Betis, Setien: "Occhio al Dudelange: visto quanto ha sudato il Milan?"

© foto di J.M.Colomo

Quique Setien, tecnico del Betis Siviglia, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Dudelange in Europa League. "Il calcio spesso regala risultati sorprendenti e ho già avvisato i giocatori: non voglio sostituire nessuno al 10' della partita perché ha preso la gara sotto gamba. Affronteremo il Dudelange con grande serietà, abbiamo visto il Milan quanto ha faticato a vincere. Tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno dobbiamo sfruttarlo adesso: il Dudelange non è il Milan ma saranno tre punti importantissimi per cercare di inseguire un sogno e provare a passare il turno".