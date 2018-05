Betis, Setien: "Settimana complicata, l'Athletic ha meritato"

© foto di J.M.Colomo

Quique Setien, tecnico del Betis, ha commentato così la sconfitta per 2-0 in casa dell'Athletic Bilbao: "Oggi i nostri avversari ci sono stati superiori, a noi è mancata la solita accuratezza nell'ultimo passaggio. E' stata anche una settimana piuttosto dura a causa dei vari calciatori acciaccati. Ovazione dello stadio a Joaquin? Sta succedendo un po' in tutti gli stadi, è il giusto riconoscimento".