Betis, si avvicina l'argentino Guido Rodriguez per il dopo Lo Celso

© foto di J.M.Colomo

Il Betis Siviglia continua a lavorare sul mercato per poter rinforzare ancora di più la rosa e sostituire Giovani Lo Celso, nuovo calciatore del Tottenham. Nelle ultime ore la società andalusa ha messo gli occhi su Guido Rodriguez, centrocampista del Club America: come riportato da Record, le trattative sono in fase avanzata e nei prossimi giorni l'argentino potrebbe essere un nuovo giocatore Verdiblanco.