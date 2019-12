© foto di Acero

Yannick Ferreira Carrasco verso il Betis. Come riporta El Desmarque, i biancoverdi starebbero trattando l'acquisto dell'esterno belga in forza al Dalian Yifang. Ex obiettivo di Inter, Milan e Arsenal, Carrasco ha da tempo dichiarato di voler tornare a essere protagonista nel calcio europeo.