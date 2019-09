© foto di J.M.Colomo

Parlando ai microfoni del sito ufficiale del Betis Siviglia, Sergio Canales sulla stagione appena cominciata ha detto: "Sono calmo e sto lavorando duro per essere al 100%, e so che sarò subito in forma. Non ho grandi preoccupazioni, la Liga è appena iniziata. Nelle prime gare non ero al massimo ma in brevissimo tempo sarà in forma e farò meglio dell'anno scorso. Sarà una stagione molto buona, sia per i tifosi del Betis che per me".