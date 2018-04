Betis Siviglia, Setièn: "Vittoria importante, vogliamo l'Europa League"

Risultato finale Getafe-Real Betis 0-1

© foto di J.M.Colomo

Una vittoria dal profumo europeo quella ottenuta dal Betis Siviglia per 0-1 sul campo del Getafe: la rete decisiva porta la firma di Sergio Leon e consente ai biancoverdi si agganciare il sesto posto, l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Europa League. Una partita sottotono quella giocata dagli uomini di Setièn che, in conferenza stampa, non si nasconde: "Non è stata una grande partita, ma abbiamo guadagnato 3 punti importanti anche se non meritati. Sapevamo che questo campo sarebbe stato molto complicato, che ci avrebbero impegnato molto, ma adesso possiamo guardare al futuro con ottimismo, siamo in una buona posizione e speriamo di conquistare un posto in Europa. Ora dipende da noi; cercheremo di giocare meglio rispetto a oggi nelle prossime partite e di dare una gioia a tutti i fan".