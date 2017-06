Betis, trattativa avviata per l'arrivo di Camarasa

© foto di J.M.Colomo

Non sarà tra le file dell'Alaves il futuro di Víctor Camarasa (23), centrocampista spagnolo richiesto nella Liga ma non solo. Il Betis Siviglia, secondo quanto scrive Mundo Deportivo, ha già avviato la trattativa per anticipare la concorrenza e mettere le mani sul trequartista classe '94.