Bielsa riparte dalla Championship: la nuova scommessa del Loco

Se il soprannome è Loco un motivo dovrà pur esserci e Marcelo Bielsa non ha mai fatto niente per scrollarselo di dosso. L'ultimo colpo di scena arriva nella giornata di oggi, con il Leeds, gloriosa squadra inglese che adesso milita da diversi anni in Championship, che ha annunciato l'ingaggio del tecnico argentino con un accordi di tre anni. Il tecnico, dopo le ultime delusioni con Lazio e Lille, ha deciso di ripartire dal basso, col chiaro intento di stupire il mondo riportando in alto un club storico come i Peacocks.

Bielsa è considerato uno dei santoni del calcio moderno, ma ultimamente il suo carattere eccentrico ha superato le storiche imprese compiute tra gli anni '90 e la prima decade del nuovo millennio. Ufficializzato dalla Lazio nell'estate del 2016, dopo due giorni interruppe il rapporto con Lotito per evidenti disguidi in chiave mercato, salvo poi ripartire a febbraio dell'anno successivo con il Lille in Ligue 1. Un'avventura che dura pochissimo, con l'esonero arrivato a causa di un viaggio non autorizzato in Sudamerica per stare al capezzale di un amico malato terminale. Un altro colpo di scena, in pieno stile Bielsa che lo costringe, per così dire, a restare fuori dai giochi per un altro anno, prima della chiamata del club inglese.

"Ho aspettato il progetto giusto per la prima avventura in Inghilterra" ha dichiarato. Ma proprio per gli ultimi comportamenti tenuti nelle recenti esperienze lontano dalla comfort zone rappresentata da Sudamerica e Spagna, la domanda che sorge spontanea è: riuscirà questa volta a ripetere le imprese del passato allontanando le polemiche vissute tra Italia e Francia? Le doti e le qualità certo non gli mancano, le ambizioni neanche. Adesso la speranza è che a parlare sia di nuovo il campo, anche perché una 'testa di calcio' pensante come la sua, in un calcio sempre più automatico e schiavo dei soldi, può rappresentare più di una boccata d'aria fresca.