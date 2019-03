Big di Bundes a caccia del nuovo Sancho: obiettivo Saka dell'Arsenal

La Bundesliga si prepara a fare nuovamente razzia di talenti in Inghilterra. Come riporta il Sun, infatti, le big del campionato tedesco (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) avrebbero messo nel mirino il giovane centrocampista offensivo dell'Arsenal Bukayo Saka. Classe 2001, il calciatore inglese di origine ghanese ha già esordito in prima squadra.