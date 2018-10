Black out Atletico: a Dortmund la peggiore sconfitta dell'era Simeone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare disputate dall'Atletico Madrid rendono ancora più misterioso il crollo avvenuto a Dortmund dei colchoneros ieri, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: uno 0-4 inaudito e inedito nell'era Diego Simeone, certamente il punto più basso in sette anni sulla panchina dei rojiblancos. Un black out che tuttavia non desta particolari preoccupazioni proprio perché inatteso e improvviso, non frutto di un periodo di crisi: i madrileni sono in corsa su tutti i fronti ma le tante occasioni concesse ieri al Borussia Dortmund dovranno imporre qualche riflessione, anche perché di fronte c'era una squadra ricca di giovani ed entusiasmo, ma non certo di campioni.