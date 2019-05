Blanc sul futuro: "Pronto per tornare. Allenerò fuori dalla Francia"

© foto di Image Sport

Laurent Blanc, allenatore francese accostato anche alla Roma nelle ultime settimane, ha parlato a margine di un evento di golf in Francia rivelando che è "molto probabile" che in estate tornerà ad allenare. In ogni caso, anche se la maggior parte delle voci le ha scartate come "esilaranti" ha confermato che probabilmente tornerà ad allenare e se così fosse, è molto probabile che ripartirà da un club all'estero. A riportarlo è Mundo Deportivo.