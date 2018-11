© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, attacca Gianni Infantino. A seguito delle rivelazioni pubblicate su Football Leaks in merito a relazioni privilegiate tra Infantino e la giustizia svizzera, Blatter afferma all'agenzia AFP: "La commissione etica della FIFA, come la commissione di conformità dovrebbe fare qualcosa e aprire un'inchiesta". E ancora: "Dov'è la trasparenza predicata da Infantino durante la sua elezione? Dovrebbe chiamare in causa lui stesso la commissione etica per mostrare che è trasparente".