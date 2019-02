Il segretario generale della Fifa, Boban, è in Brasile per una riunione in vista de prossimi tornei di calcio mondiali. L'ex milanista ha parlato poi di vari temi, a partire dalla Confederations Cup: "Non è un torneo che piace alla gente. Il calcio non è della Fifa ma di tutte le persone che lo amano. Le persone non vogliono il mondiale per club così come è ora. E' a dicembre ed ha un interesse basso. Anche la Confederations: ricordate chi ha vinto l'ultima edizione? Non è qualcosa che metti nel tuo album dei ricordi", ha detto a Globoesporte. "La Fifa è stata accusata storicamente di non pensare ai club. Solo alle federazioni. Ora stiamo pensando ai club, a cui dare una grande piattaforma, globale, per svilupparsi".