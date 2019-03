Boca, Burdisso: "Dani Alves? Oggi non è possibilità concreta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In Argentina si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Dani Alves vicino al Boca Juniors. Il ds del club argentino, Nicolas Burdisso, ha però smentito qualsiasi trattativa con il giocatore brasiliano ai microfoni di 990AM: "Non ho parlato con lui, oggi non è una possibilità concreta. Non posso trattare con i giocatori senza che l'allenatore me lo richieda".