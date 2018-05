Bojan: “Al Barça avevo attacchi d'ansia, la gente non sapeva”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bojan Krkic, ex talento del Barcellona che in Italia ha vestito le maglie di Milan e Roma, ha parlato al The Guardian della mancata esplosione tra le file blaugrana. “Avevo gli attacchi d'ansia prima di giocare, ma nessuno voleva parlarne. Al mondo del calcio queste cose non interessano. Ho un problema, il calcio è la mia vita, ma soffro di attacchi d'ansia. Ho saltato un Europeo per questo e lì è stato il punto di non ritorno. Ma la gente non sapeva. Serve una bella corazza, ma oggi i giocatori sono esposti globalmente sempre più giovani e scommetto che i 15enni già sui social ricevono insulti di ogni tipo. E' terribile. A 17 anni la mia vita è cambiata per sempre. Sono andato al Mondiale U17 a luglio e nessuno mi conosceva; quando sono tornato non potevo più camminare tranquillamente per strada e pochi giorni dopo ho debuttato contro l'Osasuna, poi l'esordio in Champions e il gol contro il Villarreal, fino alla chiamata in Nazionale a febbraio 2008. Tutto velocissimo, troppo", le parole dell'ex calciatore catalano.