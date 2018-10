Bojan Krkic ricorda Barcellona: "Troppe pressioni, non ero pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dello Stoke City Bojan Krkic, intervistato da L'Equipe, ha ricordato i suoi inizi nel Barcellona: "Il Bojan di allora era un calciatore al 100%, ma non era ancora pronto a sopportare l'impatto mediatico che deve affrontare un giovane di 17 anni che gioca nel Barcellona. Fu un vero shock. Nello spogliatoio mi ritrovai accanto a Eto'o, Puyol, Maxwell, Iniesta... Ogni giorno era un sogno per me".