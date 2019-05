Bolton, conti in rosso e retrocessione: -12 punti in League One

Il Bolton Wanderers, dopo la retrocessione dalla Championship alla League One (la terza serie inglese), non è comunque riuscito a sistemare i propri conti in rosso e dunque è stata posta sotto amministrazione fallimentare. Una sopravvivenza che costerà caro anche da un punto di vista sportivo visto che per il regolamento in Inghilterra, gli porterà a pagare con 12 punti di penalizzazione.