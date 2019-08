Bolton salvo grazie al cambio di proprietà. Anche il Bury si congratula

Pericolo scampato per il Bolton. Come vi raccontavamo qualche giorno fa, infatti, gli Wanderers erano ad un passo dal fallimento, a causa degli eccessivi debiti accumulati dalla proprietà. Nelle scorse ore però è avvenuto il tanto agognato passaggio proprietario, con tanto di comunicato ufficiale della Football Ventures (Whites) Limited che annuincia con orgoglio la buona riuscita della transazione. Evitando così l'espulsione dalla Football Association, a differenza di quanto accaduto con il Bury. Questi ultimi però hanno dimostrato tutta la loro sportività, augurando il meglio al Bolton ed esprimendo la soddisfazione per il salvataggio last-minute.