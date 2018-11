Bomba dalla Spagna: Ramos pronto a lasciare il Real, c'è il Man United

“Gennaio sarà un mercato dove qualche squadra cercherà di rinforzarsi, l’Inter per esempio sta individuando tanti profili giovani di grande valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Cagliari e Palermo, Nicola Salerno. In campionato la storia sembra...

Pescara, Repetto: "Al 70% faremo i play off. Pillon? Ha grandi meriti"

Pescara, in Serie C crescono i giovani Vitturini e Bunino

Pescara, Machin: "Spero che questa sia la stagione del salto in avanti"

Pescara, Leone: "A gennaio faremo poco. In cantiere delle uscite"

Crotone, per la mediana idea Coulibaly dell'Udinese

La Mantia: "Sogno la A col Lecce. Vorrei giocare in coppia con Cassano"

Pescara, Brugman: "Non dobbiamo pensare che siamo dei fenomeni"

Foggia, Camporese: "Voglio tornare in Serie A con questa maglia"

Brescia, Cellino su Tonali: "Non faccio cifre, è un grande talento"

Hellas Verona, i tifosi della Nord: "Venerdì non entreremo al Bentegodi"

Spezia, Marino: "Arrabbiati dopo Salerno. Benevento non in emergenza"

Spezia, 23 i convocati per la sfida contro il Benevento

Nesta: "Fortunato ad allenare una squadra di tradizione come il Perugia"

Brescia, Cellino sulla B a 19: "Non mi piace, vorrei 22 squadre"

Cosenza, amichevole in famiglia con sette reti

Ascoli, tripletta di Ardemagni in amichevole

Pescara, Del Sole: "Juve? Ho capito cosa fare per arrivare a certi livelli"

Perugia, Nesta: "Amichevole utile per evitare cali"

Benevento, i convocati di Bucchi per lo Spezia

Secondo le ultime indiscrezioni di Don Balon, Sergio Ramo s è pronto a lasciare il Real Madrid a fine stagione. Il difensore spagnolo infattti è pronto a riabbracciare Mourinho e il Manchester United potrebbe versare ben 100 milioni di euro nelle casse del club blanco per l'acquisto di Ramos.

