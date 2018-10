Bor. Dortmund, Akanji: "Il morale è alto, ma occhio al Monaco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco, valida per il secondo turno del Gruppo A di Champions League: "Non sarà facile, il Monaco è un avversario temibile anche se non ha cominciato bene in campionato. Ha perso giocatori importanti ma ha elementi di spessore internazionale. Il morale della squadra è alto dopo l'importante successo di Leverkusen. Siamo concentrati".