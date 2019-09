Bor. Dortmund, Alcacer: "Jadon Sancho diventerà uno dei migliori"

L'attaccante del Borussia Dortmund, Paco Alcacer ha parlato del suo compagno di squadra Jadon Sancho, assicurando che diventerà uno dei migliori al mondo: "È ancora un ragazzino, ha 19 anni, ha tutte le caratteristiche giuste e se non inciamperà, diventerà il migliore. Ci sono dubbi a causa della sua età, ma come giocatore e persona nello spogliatoio, non c'è niente da ridire su di lui. Se continuerà a migliorare e acquisirà altre caratteristiche, diventerà uno dei migliori al mondo", ha spiegato lo spagnolo ai microfoni del quotidiano Sport.