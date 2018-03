Bor. Dortmund, Batshuayi: "Qui ho ricevuto amore, questo sono davvero io"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quando è arrivato al Borussia Dortmund, Michy Batshuayi è riuscito a trovare grande continuità e sta segnando moltissimo. L'attaccante in prestito al Chelsea dal ritiro della nazionale belga ha ammesso che si sta trovando molto bene in Germania: "Questo è il vero Michy. Non chiedetemi del mio futuro. Ho avuto un momento difficile, ed è bello essere di nuovo in pista. Qualcosa è cambiato? Sono stato accolto molto bene dal Dortmund, da tutto il club, ho sentito molto amore, un calciatore è più forte quando ha fiducia. I tifosi sono incredibili e lo stadio è bellissimo, non mi sarei mai aspettato di ambientarmi così velocemente", ha ammesso Batshuayi.