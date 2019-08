Bor. Dortmund, Favre: "Difficile giocare ora, ci manca un po' di ritmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Uerdingen nel primo turno di Coppa di Germania, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha detto: "Non abbiamo ancora giocato in campionato. Ci manca un po di ritmo. E' stata una gara difficile. Dalla panchina, non è stato possibile vedere se ci fosse un fallo di mano prima del goal di Reus, poi Paco ha fatto molto bene con il secondo goal".