Bor. Dortmund, Favre: "Vittoria difficile. Cercheremo di vincere l'ultima"

Dopo il 3-2 rifilato al Fortuna Dusseldorf e in virtù dello 0-0 del Bayern in casa del Lipsia, il Borussia Dortmund è tornato in corsa per il titolo e ha tre punti di svantaggio ad una giornata dalla fine del campionato. "Non è stata una partita facile"; ha ammesso il tecnico del BVB Lucien Favre. "Il Dusseldorf è stato molto pericolosa e forte dopo che riconquistava palla, abbiamo giocato con pazienza, a volte non è un gioco attraente, ma abbiamo fatto bene e dovevamo restare calmo. Ora faremo di tutto per vincere in casa del M'Gladbach", ha concluso il tecnico.