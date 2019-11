© foto di Imago/Image Sport

Nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in dieci, il Borussia Dortmund è riuscito a battere 2-1 l'Hertha Berlino conquistando un successo importante: "Una vittoria fantastica", ha sottolineato Favre che poi ha aggiunto: "Abbiamo dato tutto, difendendo un tempo in dieci e non è facile".