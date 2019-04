Bor. Dortmund, Filipe Luis prende tempo per aspettare il Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo la Bild Filipe Luis, esterno mancino dell'Atletico Madrid che sembrava vicinissimo al Borussia Dortmund (è a scadenza a giugno), sta ritrattando le sue convinzioni con l'intenzione di aspettare il Barcellona. Il club catalano sta valutando l'acquisto di un terzino che possa far rifiatare Jordi Alba e quello del brasiliano sarebbe uno dei primi nomi. Ma ancora i blaugrana non hanno sciolto le riserve e proprio per questo il giocatore sta prendendo tempo col Dortmund.