Bor. Dortmund, fissata la deadline per la cessione di Aubameyang

Il Borussia Dortmund fissa il termine ultime per la cessione di Pierre-Emerick Aubameyang (28). La Bild fa sapere che la dirigenza ha comunicato all'attaccante che, se entro il 26 luglio non dovesse ricevere un'offerta di almeno 70 milioni di euro, lo tratterrà per la prossima stagione. Termine ultimo, dunque, per la cessione dell'ex Milan: l'addio al Dortmund dovrà essere consumato entro fine luglio, altrimenti giocherà un altro anno tra le file dei gialloneri.