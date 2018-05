Bor. Dortmund, fumata nera per il rinnovo di Sokratis. Arsenal in pole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brusco stop nella trattativa fra il Borussia Dortmund e Sokratis Papastathopoulos per il rinnovo. A riportarlo è Kicker che spiega come il difensore sia a questo punto molto vicino alla cessione. La squadra in pole è l'Arsenal, ma non mancano offerte da altri club di Premier e di Serie A, non meglio specificati. Per il suo cartellino serviranno non meno di 15-20 milioni di euro.